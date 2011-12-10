Devrimci Karargâh'ta 14 tutuklama



T24- İstanbul'da terör örgütü “Devrimci Karargah”a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 19 kişiden 14'ü tutuklandı.







Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı İsmail Tandoğan tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 19 kişinin sorguları geceyarısı tamamlandı.





Nöbetçi hakimlik, bu kişilerden 14'ünün “terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanmasına karar verirken, 5 kişiyi de serbest bıraktı.