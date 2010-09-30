Devrimci Karargah tutuklamalarına itiraz

T24- İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan 13 şüpheliden 10'unun tutukluluğuna itiraz edildi.





Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’ne gelen tutuklu avukatları, 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, aralarında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genel Başkanı Rıdvan Turan'ın da bulunduğu 13 şüpheliden 10'unun tutukluluğuna ilişkin itiraz dilekçesi sundu.



Dilekçede, SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan'ın da bulunduğu 10 şüphelinin tahliye edilmesi istendi.



Dilekçeyi vermelerinin ardından adliye önünde bir açıklama yapan avukat Sinan Varlı, SDP yöneticileri ve Toplumsal Özgürlük Platformu (TÖP) üyelerinin polis baskınında gözaltına alınıp 4 gün gözaltında tutulduktan sonra tutuklandıklarını hatırlatarak, bu tutukluluk kararına itiraz ettiklerini söyledi.



Dosyada, verilen gizlilik kararı nedeniyle herhangi bir belgeyi inceleme olanağı bulamadıklarını ve altına şerh düştükleri tutanakları dahi alamadıklarını ifade eden Varlı, ''Bu nedenle müvekkillerimize gereken hukuki yardımı yapamadığımız gibi müvekkillerimizin bu hususta da adil yargılanma hakları ellerinden alınmış bulunmaktadır. Bu tutuklama, hiçbir somut delile dayanmamaktadır'' dedi.



Müvekkilleri ile parti ve yasal temsilcilikler üzerine karalama kampanyası olduğunu ileri süren Avukat Varlı, bunu protesto ettiklerini ifade ederek, soruşturmanın adli yargılanma hakkının ihlaliyle başladığını ve basında çıkan haberlerden de anlaşılacağı gibi öyle devam edeceğini iddia etti.



Avukat Züleyha Gülüm de ''Muhtemeldir ki emniyet tarafından verilen birtakım yanlış bilgilerle, bu şekilde bir karalama kampanyası yürütülüyor. Bunun da bir an önce son bulmasını istiyoruz'' diye konuştu.



'Avcı müvekkilimiz değil'



Avukat Gülüm, bir soru üzerine, önceki gün tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, müvekkilleri olmadığını ve dosyayla alakasının bulunmadığını anlattı.



Avukatlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, soruşturmayla ilgili yayın durdurma talebi ile medyada çıkan haberlere ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladılar.



