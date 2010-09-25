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''DEVRİMCİ KARARGAH ÖRGÜTÜ''NE 13 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A)

25 Eylül 2010 10:05

-''DEVRİMCİ KARARGAH ÖRGÜTÜ''NE 13 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedilen 15 kişiden 13'ü tutuklandı. Tutuklanma istemiyle Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine çıkarılan 15 kişi, mahkeme hakimi tarafından sorgulandı.  Mahkeme hakimi, sorgulanan 15 kişiden Sultan Seçik ile Özgür Aytekin'in serbest bırakılmasına karar verirken, 13 kişinin tutuklanmasına karar verdi.  

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