-''DEVRİMCİ KARARGAH ÖRGÜTÜ'' OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu yasa dışı ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik, çeşitli illerde daha önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, söz konusu yapılanmayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 17 kişi yakalandı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dergi, kitap ve bilgisayar ele geçirildi. Polisin, konuyla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.