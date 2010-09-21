T24 LogoT24 Logo
Gündem

''DEVRİMCİ KARARGAH ÖRGÜTÜ'' OPERASYONU İSTANBUL (A.A)

21 Eylül 2010 15:57

-''DEVRİMCİ KARARGAH ÖRGÜTÜ'' OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu yasa dışı ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik, çeşitli illerde daha önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi.  Operasyonlarda, söz konusu yapılanmayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 17 kişi yakalandı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dergi, kitap ve bilgisayar ele geçirildi. Polisin, konuyla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24