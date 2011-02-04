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''DEVRİMCİ KARARGAH ÖRGÜTÜ'' İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

04 Şubat 2011 14:27

-''DEVRİMCİ KARARGAH ÖRGÜTÜ'' İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul etti. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık tarafından Avcı'nın da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 22 kişi hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne karar verdi.

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