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Devrimci Karargah Örgütü iddianamesi kabul edildi

Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında 'Devrimci Karargah Örgütü' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

04 Şubat 2011 02:00

T24 - İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında “Devrimci Karargah Örgütü” soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da  aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında “Devrimci Karargah Örgütü” soruşturması  kapsamında açılan davanın ilk duruşmaları, 13 ve 15 Nisan 2011 tarihlerinde  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde yapılacak.

Avcı'nın da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 22 kişi hakkında hazırlanan  iddianameyi oy birliğiyle kabul eden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip  incelemesi sonucunda davanın ilk duruşmalarının 13 ve 15 Nisan 2011 tarihlerinde  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde yapılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, “Devrimci Karargah” adlı silahlı terör örgütünün  varlığı, yapısı, varsa eylemleri konusunda detaylı bilgilerin istenilmesi için  İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı,  Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına yazı yazılmasını da  kararlaştırdı.

Avcı'nın da aralarında bulunduğu 14 tutuklu şüphelinin, “terör örgütü  üyesi” olduklarına ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların  bulunması ve devam etmesi ile atılı eylemin CMK'nın 100. maddesinin 3. fıkrasında  sayılan suçlardan olması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar  veren mahkeme heyeti, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen “Devrimci  Karargah Örgütü” davası dosyasının bir örneğinin dijital ortamda istenmesine  hükmetti.

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