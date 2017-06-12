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'Devrimci Karargah' hâkim ve savcılarına 23 yıl hapis istemi

"Devrimci Karargah Davası"na bakan eski savcılar Sarıkaya, Ermertcan ile hakimler Ak, Aksu ve Kaya hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

12 Haziran 2017 14:51

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın şikâyeti üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, "Devrimci Karargah Davası"na bakan eski savcılar Sadrettin Sarıkaya, Ufuk Ermertcan ile hâkimler Nurettin Ak, Eşref Aksu ve Osman Kaya hakkında ''Görevi kötüye kullanma'' ve ''Suç uydurma'' gibi çeşitli suçlardan 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Avcı'nın şikâyeti üzerine "Devrimci Karargah" davasına bakan şüpheli eski savcılar Sadrettin Sarıkaya, Ufuk Ermertcan ile eski hakimler Nurettin Ak, Eşref Aksu ve Osman Kaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan 87 sayfalık iddianamede, şüphelilerin ''Görevi kötüye kullanma'', ''İftira'', ''Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği'', ''Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' ve ''Suç uydurma'' suçlarından 5 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. 

Savcılık, 1 Temmuz 2016'da yapılan düzenlemedeki "terör ile ilgili soruşturmaların suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla cumhuriyet başsavcılığınca yürütülmesi" hükmü kapsamında şüpheliler Sarıkaya, Ermertcan, Ak, Kaya, Aksu hakkındaki ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçu ile ilgili soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi gerektiğine dikkati çekerek, bu suçla ilgili evrakı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanan iddianame, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

 

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