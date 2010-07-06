'Devrimci işçiler' TÜSİAD'a gidiyor

T24 - Geçmişte önemli bir çatışmanın tarafları olan Devrimci İşçi Konfederasyonları (DİSK) ile Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) yöneticileri yarın bir araya gelecek. DİSK Genel Başkanı ve beraberindeki heyetin, TÜSİAD Başkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla Ümit Boyner'e yapacağı kutlama ziyaretinde, ülke gündeminde yer alan siyasi ve ekonomik konular da görüşülecek.

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, yarın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'i ziyaret edecek.TÜSİAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi başkanlığındaki heyet, 7 Temmuz 2010 tarihinde (yarın) TÜSİAD’ı ziyaret ederek, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner ile bir araya gelecek. Ümit Boyner’i TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı kutlayacak olan Süleyman Çelebi ve beraberindeki heyet ile ülke gündeminde yer alan siyasi ve ekonomik konular ele alınacak."