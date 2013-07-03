'Devrimci Gençlik' isimli dergi toplatıldı

Bir grup öğrencinin yayınladığı 'Devrimci Yol'da Devrimci Gençlik' isimli dergi, piyasaya çıkarıldıktan hemen sonra toplatıldığı öğrenildi. Adana 1'No'lu Hakimliğinde alınan kararla herhangi bir yazıya işaret edilmeden, derginin tamamı 'suç unsuru'olarak belirtildi. Dergide, yıllar önce dağılmış olan 'Devrimci Yol' adlı siyasi örgütün propogandası yapıldığı savunularak, "Kışkırtıcı faalietlerde kullanılabileceğini' öne sürdü.

Radikal gazetesinde konuya ilişkin çıkan haber şu şekilde:

Bir grup üniversitelinin yayınladığı “Devrimci Yol’da Devrimci Gençlik” adlı aylık derginin ilk sayısı bu haziran ayında çıktı. Derginin merkezi İstanbul’da olduğu ve bu şehirdeki başsavcılık suç görmediği halde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı , mahkemeye başvurarak, derginin toplatılmasını istedi. Adana 1 No’lu Hakimlik de herhangi bir yazıyı gerekçe göstermeden, derginin tümü için, toplatma kararı verdi. Kararda, derginin, yıllar önce lağvedilmiş Devrimci Yol’un propagandasını yaptığı ileri sürülerek, “Örgütü destekleyen kitleye yönelik olarak kışkırtıcı faaliyetlerde kullanılabileceği” savunuldu. Fakat nasıl bir “kışkırtmanın” olabileceği belirtilmedi.

Karar hukuka aykırı

Avukat Erman Öztürk, derginin herhangi bir yazı nedeniyle değil, bütünü nedeniyle toplatıldığını belirterek, “Soyut bir gerekçe gösterilmiş, ‘Bu zaten şöyle bir dergidir’ demişler. Tümüyle hukuksuz bir karar. Bunun Gezi Parkı süreciyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. AİHM’de devlete ceza geliyor bu toplatma kararlarından. Buna rağmen bu tavırlarını sürdürüyorlar. Yaşanan toplumsal duyarlılık ortamında muhalif yayınların, düşüncelerin halkla buluşmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar” diyor.