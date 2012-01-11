Devrimci 78’liler, Evren’in intihar etmemesi için nöbet tutacak







Hülya Karabağlı





T24/ANKARA - Devrimci 78’ller Federasyonu, 12 Eylül iddianamesinin iki numaralı sanığı Kenan Evren’in intihar etmemesi için nerede kalıyorsa orada nöbet tutacak. Federasyon sözcüsü Hüseyin Esentürk, T24’e, “Orduevi’nde kalıyorsa tam karşısında nöbet tutacağız. İntihar etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

‘Anneler Evren’i bekliyor’



“Tüm çabalarımız hesap vermeleri” diyen Esentürk, “Annelerin en büyük muradı, ‘Evren’in yargılandığını görmek’. ‘Ölmeden önce O’nun yargılandığını göreyim’ diyen binlerce anne var. Bu yüzden Evren’in can güvenliği bizim için çok önemli. O’nun intihar etmesini hiç birimiz istemeyiz. Evren’i duruşmada görmek bir sürü insanı mutlu edecektir” dedi. Kenan Evren, bir gazeteye yaptığı açıklamada ‘yargı yolu açılırsa intihar ederim” demişti.





Mehmet Ağar, Hüseyin Çapkın ve Kemal Yazıcıoğlu



Devrimci 78’liler, iddianamenin kabul edilmesiyle döneme ait bilgi ve belge toplanması çalışmalarını hızlandırdı. Davanın, o dönemde görev yapan Mehmet Ağar, Hüseyin Çapkın, Kemal Yazıcıoğlu’nu kapsaması amaçlanıyor. “12 Eylül rejimi kuruldu” diyen Esentürk, “Hüseyin Çapkın, Kemal Yazıcıoğlu, Mehmet Ağar’la ilgili arkadaşlarımızın özel yetkili savcıya verdikleri ifadeleri var. Arkadaşlarımız, bu isimlerin yaptıkları işkenceleri detaylarıyla anlattı. Bu nedenle, 12 Eylül davası kapsamının genişletilmesi için çaba göstereceğiz” yorumunda bulundu.

‘Yargılanması istenen 30 bin işkenceci’



Devrimci 78’lilerin çalışmalarına göre, yargılanması istenen işkenceci sayısı 30 bin. 12 Eylül döneminde 23 bin 600 dernek kapatıldı. Aynı dönemde, 650 bin kişi gözaltına alındı. 1 milyon kişi fişlendi. 171 kişi işkencede öldü. Federasyonun elinde belirlenen 600 işkencecinin adı var.



Kabul edilen iddianamede, Evren ve Şahinkaya için "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

