Devrim yaratan 'Google' gözlük



T24 - Dünyanın en ünlü internet arama motoru Google saplarındaki tuşlar vasıtasıyla en yakındaki restoran ve işyerlerini tespit edebilecek bir gözlük geliştirdi

İnternet arama devi Google, yeni hazırladığı elektronik gözlük ile devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Milliyet gazetesinde yer alan haber göre; gizli laboratuvarların bulunduğu Google X'te üretildiği iddia edilen gözlükler sayesinde, kullanıcıların internette arama yapabileceği ve Android teknolojisiyle yakınlarında bulunan restoran ve iş yerlerini bulabileceği belirtildi. APPLE'A GÜÇLÜ RAKİP Şu anda savaş uçaklarındaki pilotlar tarafından kullanılan bu teknoloji sayesinde Google'ın rakibi Apple'ın sesli komut sistemi Siri'ye alternatif bulduğu söyleniyor.



Gözlüğün saplarında bulunan tuşlar vasıtasıyla yönlendirileceği tahmin ediliyor. Google mühendisleri mesailerinin yüzde 20'sini bu gözlük gibi yeni fikirler aramak için harcıyor.







