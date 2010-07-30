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'Devrim yapacaksan yap teslim olacaksan da ol!'

İmralı'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan avukatları aracılığı ile PKK'ya ve devlete mesaj gönderdi.

30 Temmuz 2010 03:00

T24 - İmralı'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan, avukatları aracılığı ile PKK'ya ve devlete ilginç mesajlar gönderdi. Öcalan PKK'ya, "Devrim yapacaksan yap teslim olacaksan da ol! Artık bu işi uzatmanın manası yok, artık toplum bu çözümsüzlüğü, oyalamayı kaldırmıyor" mesajını gönderirken, Ankara'ya da "Bu sorunu çözeceksen çöz, imha edeceksen et!" çıkışını yaptı.

"Yaşananlardan üzüntü duyuyorum, sadece PKK'lılar için değil ölen polisler-askerler için de üzülüyorum" diyen Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmeden satır başları şöyle:


'Bir saat bile uyuyamıyorum'

Endişeliyim, kaygılıyım, olanlardan memnun değilim. Bunların yaşanmaması için, sorunun çözümü için gece gündüz düşünüyor, çabalıyor, hatta bir saat bile uyuyamıyorum. Bu gelişmelerden rahatsızım ve bunları aşmaya çalışıyorum.


'Askerler ve polisler için üzülüyorum'

Bu toplum daha ne kadar kaldıracak bu yaşananları. Ben bu yaşananlardan üzüntü duyuyorum, sadece PKK'lılar için değil ölen polisler-askerler için de üzülüyorum. Ama yetmiyor.


PKK'da devlet de beni dinlemiyor'

Devlet de PKK da bildiğini okuyor. İşte görüyorsunuz iki taraf da beni dinlemiyor, aldıkları kararları uyguluyorlar. Ben devlet ile PKK arasında boğulmayıp, bunları aşmaya çalışıyorum.


'Devlet ve PKK'ya sesleniyorum'

Devlete sesleniyorum, bu sorunu çözeceksen çöz, imha edeceksen et! PKK'ya da sesleniyorum, devrim yapacaksan yap teslim olacaksan da ol! Artık bu işi uzatmanın manası yok, artık toplum bu çözümsüzlüğü, oyalamayı kaldırmıyor.

Bana burada yedi-sekiz yıldır dört kez 'bekleyin' dediler, her seferinde seçim var dediler. Ama sonuç ortada. Ben referandumdan sonra oyalamaya izin vermeyeceğim. İşte referandumdan sonra bu sefer önümüzde seçim var, seçime az süre kalmış bahanesiyle oyalanmayı kabul etmeyeceğim.


Sıcaklardan şikayetçi

Sağlık koşullarım daha önce belirttiğim gibi, farklı bir şey yok. Nefes alma sıkıntım devam ediyor. Bu son günler çok sıcak olduğu için etkiliyor, oldukça havasız ve boğucu.


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