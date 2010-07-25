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Spor

Devrim Ulusoy kendi rekorunu kırmak için dalacak

Dünya rekortmeni milli sporcu Ulusoy, kendisine ait serbest dalış rekorunu kırmak için 1 Ağustos’ta dalacak.

25 Temmuz 2010 03:00

T24 - Dünya rekortmeni milli sporcu Cenk Devrim Ulusoy, kendisine ait serbest dalış rekorunu kırmak için Çanakkale'de 1 Ağustos’ta dalacak.

Türk Balık Adamlar Kulübü sporcularından dünya rekortmeni Cenk Devrim Ulusoy kendine ait olan Dünya Serbest 85 metre dalış rekorunu kırmak için 1 Ağustos 2010 Pazar günü Çanakkale Babakale’de dalış yapacak.

Yeni rekoru için doğduğu yer olan Çanakkale’yi seçen Ulusoy yaklaşık 2 aydır çalışmalarını burada sürdürüyor. Nefes kapasitesini arttırmak için egzersizler yapan milli yüzücü beslenmesine de dikkat ediyor.

Türk Balıkadamlar Kulübü Su Üstü Sporları Sorumlusu Orhan Barbol kendisi ve yönetim kurulu adına Ulusoy’un çok çalıştığını belirterek daha önce pek çok rekor kıran Cenk Devrim Ulusoy’un yeni bir dereceyle rekorunu kıracağına inandığını söyledi.

Yazı: Işıl Kırbay


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