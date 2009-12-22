Devrim şehidi Kubilay'ı anlatırken öldü

Devrim Şehidi Mustafa Fehmi Kubilay'ın akrabası Yakup Ürel, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kubilay'ın şehit edilişinin 79. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, ADD Aydın Şubesi'nde bir tören düzenlendi.

Törene konuşmacı olarak katılan Kubilay'ın akrabası 70 yaşındaki Ürel, katılımcılara, Kubilay'ın hayatını anlattığı sırada aniden fenalaştı. Ürel, ADD Aydın Şube Başkanı Çetin Ardıç, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günver Güneş ve Hasanefendi Mahallesi muhtarı Ertuğrul Özdenmir tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Yakup Ürel'in müdahaleye rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

ADD Aydın Şube Başkanı Ardıç, olayın şokunu yaşadıklarını ve çok büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Ürel'in vefatı üzerine ADD Aydın Şubesi'ndeki tören iptal edildi.