Devrimci Karargâh davasında 8 tahliye

Devrimci Karargâh soruşturması kapsamında 19 aydır tutuklu olarak yargılanan İbrahim Turgut, Baha Okar, Semih Aydın, Nejdet Kılıç, Şeyma Özcan, Gülseren Poyraz, Benay Can ve Umur Sayadal tahliye edildi.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tutuklamaları protesto etmişti.

Devrimci Karargâh davası kapsamında tutuklu bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Şeyma Özcan'ın tutuklanmasını protesto etmek için arkadaşları ve hocaları da bugüne kadar pek çok basın açıklaması düzenlemişti. Şeyma Özcan’ın annesi Sultan Özcan, kızının çok başarılı bir öğrenci olduğunu ve tutuklu kaldığı süre boyunca derslerinden çok geri kaldığını belirterek, “Buradan yetkililere özellikle de Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a sesleniyorum. Lütfen kızımı çocuğumu bırakın. Kızımın serbest bırakılmasını istiyorum." demişti.

Eğitimci anne Sultan Özcan kızının cezaevinde olduğuna hâlâ inanamadığını anlatarak şöyle konuşmuştu:

“Şeyma yazın gazetecilik stajı planlamıştı. Bunun için Özcan Kılıç isimli avukat ile telefonda görüşmüş. O telefon görüşmesini sormuşlar. Zaten yazokulu ile çakıştığı için staj da yapamadı. Ayrıca neden yurtdışına çıktığını sormuşlar. Ablası Bosna Hersek’te okuyor, onun yanına gitmişti. Liseden beri tanıdığı, onun gibi tutuklanan arkadaşı Deniz’i sormuşlar. O da ‘liseden beri arkadaşım’ demiş. Tutukluluğunu anlamış değiliz. Kızım ‘neden burdayım, eski hayatımı geri istiyorum’ diyor. 21 yaşında, okumak isteyen, Türkiye’nin en iyi beyinlerinden, derece ile üniversiteye girmiş bir öğrenci. O da şaşkın ama ‘altından kalkamayacağım bir şey yok’ diyor.”