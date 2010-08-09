-DEVRİLEN TUR OTOBÜSÜNDE YARALANANLARDAN 15'İ TABURCU EDİLDİ AMASRA (A.A) - 08.08.2010 - Bartın'ın Amasra ilçesinde, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılanlardan 15 kişi taburcu edildi. Alınan bilgiye göre, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan acil serviste müşahede altında tutulan 10 kişi ile servislerde yatan Zeynep Emre (49), Aysel Altınok (56), Bora Güleşen (30), Semiha Sağtürk (73) ve Mehmet Ayger (26) taburcu edildi. Maski Polus Butrus (77) ile Ruhi (72) ve Eser Belgin Altınörs'ün de (67) hastanedeki tedavileri devam ediyor. Dün, Bartın'ın Amasra ilçesinde, Uğur Gümüşsoy yönetimindeki 06 KPT 28 plakalı bir turizm firmasına ait tur otobüsü, Bozköy Mevkisi'nde şarampole devrilmişti. Kazada araçta bulunan 5 çocuk ve bir bebek olmak üzere 54 kişi yaralanmıştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 36 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.