Devrilen traktörünün altında can verdi

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)-MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde devrilen traktörünün altında kalan 71 yaşındaki Recep Gündüz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kula\'ya 17 kilometre mesafedeki kırsal Gökçeören Mahallesi\'ndeki bahçesine badem toplamaya giden Recep Gündüz, engebeli arazide, kullandığı 64 FH 331 plakalı traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen traktörünün altında sıkışan Gündüz\'ün feryadına koşan köylüler, kazayı itfaiye ve 112 Acil Servis\'e bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekibi tarafından traktörün altından çıkarılan Gündüz, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI