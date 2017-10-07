Devrilen traktörün altında kalıp öldü

Mahir ALAN/TUT(Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Tut İlçesi\'nde devrilen traktörün altına kalan 40 yaşındaki Hanifi Altuntaş öldü.
Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Öğütlü Köyü\'nde meydana geldi. Tarladan eve dönen Hanifi Altuntaş yönetimindeki traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü Hanifi Altuntaş yaralandı. Altuntaş, kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından vatandaşların da yardımıyla traktör altından çıkarılıp, Tut Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alıan Altuntaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
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