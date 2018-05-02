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Devrilen traktörün altında kaldı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde hayvanlarına ot toplamak üzere traktörle gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Ahmet Ayrancı'nın (52), yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi

02 Mayıs 2018 01:45

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde hayvanlarına ot toplamak üzere traktörle gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Ahmet Ayrancı\'nın (52), yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay dün akşam İlçeye bağlı Keramet Mahallesi’nde meydana geldi. Çalıştığı işyerinden çıktıktan sonra akşam saatlerinde 16 LC 188 plakalı traktörü ile hayvanlara ot  toplamak üzere araziye çıkan Ahmet Ayrancı (52) akşam eve dönmeyince eşi aramaya çıktı. Bir süre mahallede aranan Ahmet Ayrancı için Jandarma ekipleri ve köylü seferber oldu. Uzun süre aranan Ahmet Ayrancı, saat 02.00 sıralarında evinden yaklaşık 500 metre mesafede hayvancılık yaptığı çiftliğine yakın bir noktada ölü olarak bulundu.
Traktörle kaza yapıp aracın altında kaldığı belirlenen Ahmet Ayrancı için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak Ayrancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 kız çocuğu babası olduğu belirlenen Ahmet Ayrancı’nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör kazası sonucu yaşamını yitiren Ahmet Ayrancı’nın ailesi ve yakınları olay sonrasında gözyaşlarına boğulurken, jandarma ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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