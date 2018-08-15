Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Yaşar Uyar (48), devrilen traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Küre ilçesine bağlı Karaman köyü Bediroğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Yaşar Uyar, 05 FK 398 plakalı traktörü ile seyir halindeyken, direksiyon kontrolünü yitirdi. Traktör şarampole devrildi, aracın altında kalan sürücü Uyar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşar Uyar\'ın cenazesi, savcının incelemesi sonrası Küre Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.



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