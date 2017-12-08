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Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde çiftçi Mustafa Kılıç (44), devrilen traktörünün altında kalıp, öldü

08 Aralık 2017 16:44

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Yatağan ilçesinde çiftçi Mustafa Kılıç (44), devrilen traktörünün altında kalıp, öldü.
Kaza bu sabah Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi Kurukümes mevkiinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Mustafa Kılıç, kullandığı 20 KH 553 plakalı traktörün direksiyon kontrolünü  yitirdi. 10 metreden şarampole yuvarlanan aracın altında kalan Kılıç, öldü. Kılıç\'ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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