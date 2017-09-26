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Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, yamaçtaki arazisinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan sürücü 68 yaşındaki Hüseyin Özkaya öldü

26 Eylül 2017 19:10

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde, yamaçtaki arazisinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan sürücü 68 yaşındaki Hüseyin Özkaya öldü.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Kalem Mahallesi Kışla Mevkii\'nde meydana geldi. Tarlasını sürerken devrilen 48 KA 051 plakalı traktörünün altında kalan Hüseyin Özkaya öldü. Sabah çıktığı evine dönmeyince merak eden yakınlarınca cesedi bulundu. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, inceleme yaptı. Hüseyin Özkaya\'nın cesedi, morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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