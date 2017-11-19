T24 LogoT24 Logo
Gündem

Devrilen traktörün altında kalan tarım işçisi öldü

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)-  MERSİN’den Bursa’nın Yenişehir ilçesine çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçisi 31 yaşındaki Osman Akbaş, devrilen traktörün altında ezilerek hayatını kaybetti

19 Kasım 2017 20:33

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)-  MERSİN’den Bursa’nın Yenişehir ilçesine çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçisi 31 yaşındaki Osman Akbaş, devrilen traktörün altında ezilerek hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Yenişehir ilçesi kırsal Mahmudiye mahallesi yolunda meydana geldi. Diyarbakır doğumlu olan ve Mersin’de oturan mevsimlik tarım işçisi Osman Akbaş, çalıştığı tarlada toplanan karnabaharları kullandığı 16 UF 117 plakalı traktörle Yenişehir’deki pazara getirmek üzere yola çıktı. Osman Akbaş, Mahmudiye mahallesi yakınlarına geldiğinde yolun eğimli olması nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirince traktör devrilerek ters döndü. Evli ve 3 çocuk babası Osman Akbaş traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda, römorkta bulunan tarım işçisi bir kadının da kolunun kırıldığı öğrenildi.
Osman Akbaş’ın cenazesi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nihat BIÇAKYENİŞEHİR Bursa DHA  MERSİNden Bursanın YenişehirOsman AkbaşKazaYenişehirMahmudiyeDiyarbakırMersindeUFYenişehirdekiOsman Akbaş MahmudiyeEvliOlaydaOsman AkbaşınYenişehir Devlet HastanesiOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24