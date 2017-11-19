Devrilen traktörün altında kalan tarım işçisi öldü

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- MERSİN’den Bursa’nın Yenişehir ilçesine çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçisi 31 yaşındaki Osman Akbaş, devrilen traktörün altında ezilerek hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Yenişehir ilçesi kırsal Mahmudiye mahallesi yolunda meydana geldi. Diyarbakır doğumlu olan ve Mersin’de oturan mevsimlik tarım işçisi Osman Akbaş, çalıştığı tarlada toplanan karnabaharları kullandığı 16 UF 117 plakalı traktörle Yenişehir’deki pazara getirmek üzere yola çıktı. Osman Akbaş, Mahmudiye mahallesi yakınlarına geldiğinde yolun eğimli olması nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirince traktör devrilerek ters döndü. Evli ve 3 çocuk babası Osman Akbaş traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda, römorkta bulunan tarım işçisi bir kadının da kolunun kırıldığı öğrenildi.

Osman Akbaş’ın cenazesi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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