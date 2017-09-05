Devrilen traktörün altında hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA’nın İnegöl ilçesinde tarla sürdüğü sırada kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu, altında kalan sürücü 43 yaşındaki Seydi Mintaş hayatını kaybetti.

Kaza saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Konurlar mahallesinde meydana geldi. Seydi Mintaş, traktörle hasadı yapılmış ayçekirdeği tarlasını sürmeye giderken, engebeli yolda aracın kontrolünü yitirdi. Devrilerek şarampole yuvarlanan traktörün altından güçlükle çıkan Mintaş, sürünerek yola çıktı. Yaklaşık 50 metre sürünen sürücü Mintaş, hayatını kaybetti.

20 SAAT SONRA MERAK ETTİLER

Talihsiz çiftçinin yakınları, yaklaşık 20 saat sonra Seydi Mintaş’ın evine dönmediğini ve telefonlarını açmamasından endişelenerek aramaya çıktı. Yakınları tarla yolu üzerinde karayoluna yakın bir yerde Mintaş\'ın cansız bedeni ile karşılaştılar. Gözyaşlarına boğulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve Cumhuriyet Savcısı geldi. Yapılan incelemenin ardından Mintaş\'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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