Devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde virajda kontrolden çıkıp devrilen TIR\'ın sürücüsü Vedat Kamerli, aracın altında kalarak öldü.

Kaza, Çorlu\'nun TEM otoyolu gişeleri mevkisindeki virajda meydana geldi. Vedat Kamerli yönetimindeki 59 PF 893 plakalı TIR, TEM otoyoluna girmek istediği sırada bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ve ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR\'ın altında kalarak sıkışan Kamerli\'nin çıkarılması için itfaiye ve vinç istendi. Vinç yardımı ile kaldırılan aracın altından çıkarılan Vedat Kamerli\'ye müdahale eden sağlık ekipleri öldüğünü belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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