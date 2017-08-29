T24 LogoT24 Logo
Gündem

Devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde virajda kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü Vedat Kamerli, aracın altında kalarak öldü

29 Ağustos 2017 17:08

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde virajda kontrolden çıkıp devrilen TIR\'ın sürücüsü Vedat Kamerli, aracın altında kalarak öldü.
Kaza, Çorlu\'nun TEM otoyolu gişeleri mevkisindeki virajda meydana geldi. Vedat Kamerli yönetimindeki 59 PF 893 plakalı TIR, TEM otoyoluna girmek istediği sırada bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ve ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR\'ın altında kalarak sıkışan Kamerli\'nin çıkarılması için itfaiye ve vinç istendi. Vinç yardımı ile kaldırılan aracın altından çıkarılan Vedat Kamerli\'ye müdahale eden sağlık ekipleri öldüğünü belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHATEKİRDAĞTIRVedat KamerliKazaTEMPFTIR TEMKazayıDevrilen TIRKamerliVinçKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24