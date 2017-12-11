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Devrilen TIR'daki patates çuvalları yola saçıldı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'de, sürücünün kontrolünden çıkan patates yüklü TIR devrildi

11 Aralık 2017 12:27

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'de, sürücünün kontrolünden çıkan patates yüklü TIR devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, patates çuvalları yola saçıldı.
Nevşehir\'den Sivas\'a giden Özcan Özdemir (44) yönetimindeki 44 FZ 866 plakalı TIR, merkez Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi\'nde kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada TIR\'ın şoförü yaralanırken, araçtaki patates çuvalları yola saçıldı. Yaralı sürücü Özdemir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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