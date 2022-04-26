Devrilen TIR'daki bayram şekerleri ile çikolataları yağmaladılar!

Şanlıurfa’da devrilen tırdan yol kenarına saçılan bayram şekerleri ile çikolatalar, yoldan geçenler tarafından yağmalandı. TIR içerisinde sıkışan sürücüye yardım etmek yerine dökülen malzemelerin yağmalanması tepkiye neden oldu.



Önceki gün Şanlıurfa’nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşanan olayda, bayram şekeri ve çikolata yüklü TIR kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada araçta sıkışan sürücü olayı gören TİGEM çalışanları tarafından çıkartıldı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edildi.

Devrilmenin etkisiyle şeker ve çikolata paketleri yol kenarındaki araziye saçıldı. TIR'ın devrildiğini görenler, yardıma gitmek yerine etrafa saçılan şeker ve çikolataları toplamaya başladı.



Kısa sürede olay yerine çok sayıda araç ile vatandaş geldi. Vatandaşlar jandarma ekipleri gelmeden önce yerdeki şeker ve çikolataları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde büyük küçük demeden herkesin şeker ve çikolataları yağmaladığı gözlendi.



Arazideki şeker ve çikolataları toplayan vatandaşlar, araçlarının içerisini doldurup evlerine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.