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Devrilen televizyonun altında kalan çocuk ağır yaralandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU’da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon devrilen Halil Efe Kurt (3) ağır yaralandı

11 Mayıs 2018 17:36

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU’da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon devrilen Halil Efe Kurt (3) ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Karanfil Sokak üzerine bulunan evde meydana geldi. Halil Efe Kurt, evlerinin salonunda oyun oynadığı sırada üzerine tüplü televizyon devrildi. Annesi duyduğu ses üzerine girdiği odada çocuğunu televizyonun altından alıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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