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Devrilen tankerin altında kalan sürücü öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde kontrolden çıkan sıvı yağ yüklü tanker devrildi, aracın altında kalan sürücü 40 yaşındaki Mehmet Altınbulak öldü

24 Ekim 2017 13:21

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde kontrolden çıkan sıvı yağ yüklü tanker devrildi, aracın altında kalan sürücü 40 yaşındaki Mehmet Altınbulak öldü.
Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Altınbulak yönetimindeki 01 RA 58 plakalı sıvı yağ yüklü tanker, kontrolden çıkıp karşı şeride geçip şarampole devrildi. Kazada tankerin altında kalan sürücü Altınbulak, yaşamını yitirdi. Altınbulak\'ın cesedi, itfaiye ekibinin yaklaşık 3.5 saat süren çalışması sonucu tankerin altından çıkartılıp, Ereğli Devlet Hastanesi morguna konuldu.  
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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