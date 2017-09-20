Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin ağır yaralanan sürücüsü 28 yaşındaki Ziya Güngören, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Bebek Köyü yakınlarında Ziya Güngören yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ziya Güngören, çağırılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Güngören, öğle saatlerinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Güngören\'in cesedi otopsi için morga konuldu.



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