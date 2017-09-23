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Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te devrilip sürüklenerek park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 5 üniversite öğrencisi yaralandı

23 Eylül 2017 01:50

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te devrilip sürüklenerek park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 5 üniversite öğrencisi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı\'ndaki özel hastanenin önünde meydana geldi. Karabük yönüne giden Emre Kapucu (23) yönetimindeki 14 GC 964 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Sürüklenen otomobil, bu sırada bir hasta yakınını ziyarete gelen Seyfullah Aydoğdu\'nun hastane önündeki otoparka park ettiği 78 BP 821 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Kapucu ile yanındaki Sezai Ozan (19), Mustafa Mercan (20), Tugay Gülşen ve İlhan Kayabaşı yaralandı.
Yaralılardan 3\'ü, sedye ile özel hastaneye, diğer 2 yaralı ise ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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