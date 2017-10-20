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Devrilen otomobilde 9 aylık bebek öldü, 6 yaralı

Mustafa UFAK- Mehmet SEZGİN/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki 9 aylık Musa İlamlı öldü, aynı aileden 6 kişi de yaralandı

20 Ekim 2017 00:24

Mustafa UFAK- Mehmet SEZGİN/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi\'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki 9 aylık Musa İlamlı öldü, aynı aileden 6 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hilvan- Diyarbakır Karayolu’nun 17\'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Nezir İlamlı yönetimindeki 60 NH 903 plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 9 aylık Musa İlamlı yaşamını yitirdi, Remziye, Sema Nur, Zeynel Abidin, Yunus Emre, Furkan ve otomobil sürücüsü Nezir İlamlı yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle çok sayıda ambulans kaza yerine sevk edildi. Ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeleri bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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