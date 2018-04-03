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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Cihan Mert Demir (20) yaralandı

03 Nisan 2018 19:14

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Cihan Mert Demir (20) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Hatip Sokak\'ta meydana geldi. Cihan Mert Demir yönetimindeki 67 UG 994 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, yaralanan Cihan Mert Demir, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir\'in vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.

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