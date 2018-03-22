Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorıum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Mustafa Mudara (42) yaralandı.
Kaza, Osmancık İlçesi Yeşilçatma Mahallesi Adnan Menderes Caddesi\'nde Akşemseddin İlkokulu\'nun önünde meydana geldi. Adnan Menderes Caddesi\'nden ışıklı kavşağa doğru giden Mustafa Mudara yönetimindeki 19 HP 546 plakalı motosiklet, sürücünün dengesini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, Mudara yaralandı.
Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Mustafa Mudara, Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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