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Devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı ANKARA (A.A)

13 Aralık 2011 09:14

-Devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Keçiören Ufuktepe Caddesinde, Muzaffer Ocak yönetimindeki 06 VVP 15 plakalı minibüs sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan 06 BA 1871 plakalı araca çarptıktan sonra devrildi.  Kazada yaralanan Muzaffer Ocak, Emine Çalışkan ve Melike Bozkurt, kaza yerine gelen ambulanslarla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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