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Devrilen kamyonette sıkışan sürücü cam kırılarak kurtarıldı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, devrilen kamyonette sürücü ve yanındaki kişi yaralandı

25 Ekim 2017 20:34

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, devrilen kamyonette sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, bugün İznik- Orhangazi karayolu ORZİM tesisleri yakınlarında meydana geldi. Bir toptan satış firmasına ait Suat Altınkanat (32)  yönetimindeki 77 AT 829 plakalı kamyonet, Orhangazi\'ye gelirken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun sağındaki boş tarlaya giren kamyonet yaklaşık 40 metre ilerledikten sonra yan yattı. Kazada, kamyonetin sürücüsü Suat Altınkanat ve yanındaki Erhan Polat (30) yaralandı. Erhan Polat araçtan kendi imkanları ile çıkarken, sıkışan sürücü için ise itfaiyeden yardım istendi. Kaza yerine Orhangazi itfaiyesi, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kamyonetin içinde yaptığı yaralı sürücü, ön cam kırılarak araçtan çıkarıldı. Ambulansa alınan sürücü ve arkadaşı Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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