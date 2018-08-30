Devrilen kamyon, alev alev yandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrilen asfalt yüklü kamyon, alev aldı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Kaza, sabah saatlerinde, Gaziantep- Kilis yolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon, iddiaya göre, kontrolden çıkarak, devrildi. Motor kısmı alev alan kamyonun sürücüsü, araçtan yara almadan çıktı. Alevleri görenler, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Kamyon, kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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