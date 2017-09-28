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Devrilen direğin altında kalan kadın az daha canından oluyordu

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, üzerine ahşap telefon direği devrilen 83 yaşındaki Sevgi Denizoğlu, olaydan şans eseri hafif yaralı kurtuldu

28 Eylül 2017 20:28

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde, üzerine ahşap telefon direği devrilen 83 yaşındaki Sevgi Denizoğlu, olaydan şans eseri hafif yaralı kurtuldu.
Bugün saat 14.30 sıralarında, 150 Evler Mahallesi, Ali Sansür Caddesi\'ndeki dip kısmı çürümüş olan ahşap telefon direği, rüzgarında etkisiyle yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen, kalbinde pille yaşadığı öğrenilen Sevgi Denizoğlu, devrilen direğin altında kaldı. Çevredekiler, yardıma koşarak yaşlı kadını direğin altından çıkartırken, bir yandan da durumu 112 Acil Servis\'e bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini ardından Denizoğlu, Ayvalık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Omuz ve sırtında ezikler oluşan Denizoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşlı kadının oğlu emekli Astsubay Levent Denizoğlu şaşkınlığını gizleyemezken, mahalle halkı ise yaşanan olaya tepki gösterdi.
Görgü tanıklarından Adem Oba, olayın ucuz atlatıldığını belirtip, \"Şayet, birkaç saniye geçmiş olsaydı. Direk, kadının tam başına isabet edecek, belki de ölümüne neden olacaktı. Verilmiş sadakası varmış\" dedi.
Mahalle sakinleri, olay yerinin 100 metre ilerisinde 15 Eylül Ortaokulu olduğunu hatırlatıp, \"Ya öğrenciler buradan geçerken direk devrilmiş olsa ne olacaktı? Aynı cadde üzerinde benzer şekilde yıkılma riski bulunan telefon direği mevcut. Daha önce yetkililere bildirdik. Ancak şimdiye kadar hiçbir şekilde gerekli önlem alınmadı\" iddiasında bulundu.

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