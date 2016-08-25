Devrilen araç köprüde aslı kaldı; 3 yaralı

Sakarya'da Hasan Bakır'ın kullandığı, TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden 34 DR 6593 plakalı hafif ticari araç, Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Harmantepe mevkiinde bariyerlere çarpıp korkulukları aştıktan sonra köprüdeki beton bloklar üzerinde asılı kaldı. Kazada sürücü ile Fatma ve Göktuğ Bakır yaralandı.
Posta'nın haberine göre; araç, bloklar arasındaki mesafenin kısa olması nedeniyle yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düşmekten kurtuldu. Kazada köprüde mahsur kalan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.