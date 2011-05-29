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Dünya

DEVRİK LİDER ÜLKESİNE DÖNDÜ TEGUCIGALPA (A.A)

29 Mayıs 2011 03:23

-DEVRİK LİDER ÜLKESİNE DÖNDÜ TEGUCIGALPA (A.A) - 28.05.2011 - Ordu destekli bir darbeyle devrilen eski Honduras Devlet Başkanı Manuel Zelaya, yaklaşık 2 yıl sonra ülkesine döndü. Zelaya'yı taşıyan ve Nikaragua'dan kalkan uçağın, Honduras'ın Tegucigalpa havaalanına indiği ve eski Devlet Başkanının, havaalanı yakınında çadır kampı kuran binlerce destekçisi tarafından karşılandığı bildirildi. Eski Devlet Başkanına, ülkeye dönüşü sırasında eşi Xiomara Castro, iki kızı, eski hükümet yetkilileri ve Venezuela ile Bolivya dışişleri bakanları eşlik etti.  Manuel Zelaya'nın ülkesine dönüşü, Honduras'ın, 2009 yılında iktidardan ve ülkeden zorla gönderilmesini kabul etmeyen uluslararası topluma yeniden dahil olmasının önünü açması bekleniyor.  Bir yılı aşkın süredir Dominik Cumhuriyeti'nde sürgünde olan ve ülkesine dönüş hazırlığı için Nikaragua'ya geçen Zelaya'nın, Honduras Devlet Başkanı Porfirio Lobo ve Amerikan Devletleri Örgütü Başkanı Jose Miguel Insulza ile görüşmesi planlanıyor. Eski Honduras Devlet Başkanı Manuel Zelaya, Yüksek Mahkemenin, anayasa değişikliği referandumunu iptal etmesi yönündeki emrini yok sayması nedeniyle devrilmişti.

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