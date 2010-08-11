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Dünya

Devrik Tayland başbakanı parasını geri alamadı

1,5 milyar dolarlık servetine el konan Tayland'ın devrik başbakanı Taksin Şinavat'ın başvurusunu mahkeme reddetti.

11 Ağustos 2010 03:00

T24- Tayland'da bir temyiz mahkemesi eski başbakan Taksin Şinavat'ın 1,5 milyar doları bulan mal varlığına el konması aleyhindeki başvurusunu reddetti.


Taksin'in hesapları, Şubat ayında dondurulmuştu.

BBC'de yer alan habere göre, 2006'da kansız bir darbe ile görevden indirilen eski Başbakan ise ülkeden kaçmıştı.

Mahkeme mal varlığına el koyma kararına gerekçe olarak, Taksin'in Singapur'a satılan bir telekomünikasyon şirketinde sahip olduğu hisseleri gizlemesini gösterdi.

Taksin ve ailesinin bu şekilde konumlarını kullanarak şahsi çıkar elde ettikleri belirtildi.

Bu, devrik liderin yürüttüğü hukuk mücadelesinin sadece bir bölümü.

Ülkenin en zengin işadamlarından biri olan devrik Başbakan, yolsuzluk suçlamasıyla hakkında alınan iki yıl hapis cezasından kaçmak için ülkeyi terketmişti.

Yüksek Mahkeme geçen ay, mal varlığı beyanı doğru olmadığı için Taksin aleyhinde yeni bir tutuklama kararı çıkardı.

Taksin hakkında geçtiğimiz aylarda başkent Bangkok'ta düzenlenen hükümet aleyhtarı protestolardaki rolü nedeniye açılmış bir dava da bulunuyor.

Taksin bu davada terörü kışkırtmak ile suçlanıyor.

Kızıl Gömlekliler olarak bilinen muhalif hareketin başkent Bangkok'ta dokuz hafta süren gösterilerinde 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Erken seçim talebiyle yapılan gösteriler sırasında başkentte hayat felç oldu, Bangkok ve 23 diğer kentte gece sokağa çıkma yasağı uygulandı.

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