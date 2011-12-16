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Dünya

Devrik Şah'ın oğlundan BM'ye çağrı PARİS (A.A)

16 Aralık 2011 01:47

-Devrik Şah'ın oğlundan BM'ye çağrı PARİS (A.A) - 15.12.2011 - İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin büyük oğlu Rıza Pehlevi, BM Güvenlik Konseyi'ne dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası Ceza Mahkemesinde insanlığa karşı suç işlemekten yargılanması çağrısında bulundu. Pehlevi, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, İran'daki tüm insan hakları ihlallerinin sorumlusu olarak gördüğü Ali Hamaney hakkında dava açılması için kişisel girişimde bulunma kararı aldığını belirtti. BM Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelere gönderilmek üzere bir mektup ve binlerce kişinin tanıklığının yer aldığı dosyayı bitirmekte olduğunu belirten Pehlevi, ''Bunun iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bugün uluslararası toplum insan hakları konusunda çok daha kaygılı. Libya ve Suriye için endişeleniyorsa İran da unutulmamalı'' dedi.

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