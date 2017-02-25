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Dünya

Devrik Mısır lideri Mübarek'in özel kalem müdürü beraat etti

Zekeriya Azmi yolsuzlukla suçlanıyordu

25 Şubat 2017 23:39

Mısır mahkemesinin, devrik lider Hüsnü Mübarek'in özel kalem müdürü yolsuzlukla suçlanan Zekeriya Azmi hakkında beraat kararı verdiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi Mübarek'in özel kalem müdürü Azmi ile eniştesi Cemal Halave hakkında beraat kararı verdi.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Bulunduğu mevkiyi kullanarak yasadışı gelir elde etmekle suçlanan Azmi, 2013 yılında yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunmuş, yedi yıl hapis ve 2 milyon 14 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

ETİKETLER

mübarekZekeriya Azmiyolsuzluk

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