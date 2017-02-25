Devrik Mısır lideri Mübarek'in özel kalem müdürü beraat etti

Mısır mahkemesinin, devrik lider Hüsnü Mübarek'in özel kalem müdürü yolsuzlukla suçlanan Zekeriya Azmi hakkında beraat kararı verdiği bildirildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi Mübarek'in özel kalem müdürü Azmi ile eniştesi Cemal Halave hakkında beraat kararı verdi.



Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.



Bulunduğu mevkiyi kullanarak yasadışı gelir elde etmekle suçlanan Azmi, 2013 yılında yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunmuş, yedi yıl hapis ve 2 milyon 14 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.