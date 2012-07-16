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Dünya

Devrik liderlerin ve Esed'in servetlerinin izi bulundu

Açıklanan 4.3 milyar doların nihai rakam değil, sadece halkla paylaşılmasında mahzur bulunmayan kısım olduğu kaydedildi

16 Temmuz 2012 02:15

 

Kanada'da, Libya, Tunus ve Mısır'ın devrik liderleri ya da yakınlarına ait 4.3 milyar dolar değerinde para ve taşınmaz bulunduğu açıklandı.
 
Kanada'nın resmi haber ajansı The Canadian Press'in, Kanada Kraliyet Atlı  Polisi RCMP'den, bilgi edinme yasası kapsamında resmi başvuruda bulunarak aldığı  bilgiye göre, 4.3 milyar dolarlık toplama, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, eşi  ve yakınlarının para ve mal varlıkları da dahil.
 
RCMP tarafından Canadian Press'e verilen yanıtta, 4.3 milyar doların  nihai rakam değil, sadece halkla paylaşılmasında mahzur bulunmayan kısım olduğu  kaydedildi.
 
Öte yandan, Kanada Dışişleri Bakanlığı da dondurulmuş hesaplardaki  paraların uluslararası hukuk kuralları kapsamında süreçleri tamamlandıkça ilgili  ülkelerin hesaplarına iade edileceğini ve edilmekte olduğunu bildirdi.
 

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