Devrik liderlerin ve Esed'in servetlerinin izi bulundu

Kanada'da, Libya, Tunus ve Mısır'ın devrik liderleri ya da yakınlarına ait 4.3 milyar dolar değerinde para ve taşınmaz bulunduğu açıklandı.

Kanada'nın resmi haber ajansı The Canadian Press'in, Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'den, bilgi edinme yasası kapsamında resmi başvuruda bulunarak aldığı bilgiye göre, 4.3 milyar dolarlık toplama, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, eşi ve yakınlarının para ve mal varlıkları da dahil.

RCMP tarafından Canadian Press'e verilen yanıtta, 4.3 milyar doların nihai rakam değil, sadece halkla paylaşılmasında mahzur bulunmayan kısım olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Kanada Dışişleri Bakanlığı da dondurulmuş hesaplardaki paraların uluslararası hukuk kuralları kapsamında süreçleri tamamlandıkça ilgili ülkelerin hesaplarına iade edileceğini ve edilmekte olduğunu bildirdi.