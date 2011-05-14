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Dünya

Devrik liderin eşi kalp krizi geçirdi

Hüsnü Mübarek'in ardından gözaltına alınan eşi Suzan Mübarek kalp krizi geçirdi.

14 Mayıs 2011 03:00


T24- Halk ayaklanmasıyla devrilen Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ardından gözaltına alınan eşi Suzan Mübarek kalp krizi geçirdi.


Mısır Devlet Televizyonu, iki gün önce yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in eşi Suzan Mübarek'in kalp krizi geçirdiğini ve yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Suzan Mübarek'in başkent Kahire'deki bir hapishanede 15 gün gözaltında tutulması bekleniyordu.

83 yaşındaki Hüsnü Mübarek'in gözaltı süresi iki hafta uzatılmıştı. Mübarek’in iktidarda bulunduğu 30 yıl süresince yasadışı yollardan büyük bir servet sahibi olmakla suçlanıyor.

Hüsnü Mübarek, haftalar süren protesto gösterilerinin ardından Şubat ayında istifa etmişti.

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