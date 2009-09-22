Devrik lider Zelaya ülkesine döndü

Honduras'ın görevinden uzaklaştırılan devlet başkanı Manuel Zelaya'nın, 3 aylık sürgünün ardından ülkesine döndü. Zelaya'nın Brezilya'nın Tegucigalpa Büyükelçiliği'nde olduğu bildirildi.

Manuel Zelaya’nın başdanışmanı Eduardo Reina, Venezuela’nın Telesur Televizyonu’na yaptığı açıklamada, devrik başkanın dönerse tutuklanacağı uyarılarına karşın ülkesine döndüğünü söyledi. Reina, Zelaya’nın halen başkent Tegucigalpa’daki bir BM binasında olduğunu bildirdi. Bu arada yerel bir televizyona konuşan Zelaya, Honduras’a döndüğünü kaydetti. 28 Haziran’da darbeyle devrilen Zelaya, Nikaragua’da sürgünde yaşamaya zorlanmıştı.

Zelaya, Brezilya'nın Tegucigalpa Büyükelçiliği'nde

Honduras’ın devrik devlet başkanı Manuel Zelaya’nın, Brezilya’nın Tegucigalpa Büyükelçiliği’nde olduğu bildirildi. Görgü tanıkları, Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’daki Brezilya Büyükelçiliği’ne sığınan Manuel Zelaya’nın, yardımcıları ve eşiyle birlikte büyükelçilik binasındaki bir büroda olduğunu söylediler. Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim de Zelaya’nın, Brezilya’nın Tegucigalpa Büyükelçiliği’nde olduğunu doğruladı.