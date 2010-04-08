Devrik Kırgız başkandan dünyaya çağrı

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Kanlı ayaklanmada O'nun eli var

Kırgızistan'ın devrik Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev, ordu ve polis güçlerinin, muhalefet tarafından kurulan geçici hükümetin kontrolüne geçtiğini kabul etti.Bakiyev, Kırgız 24kg ajansı tarafından yayımlanan açıklamasında, "Maalesef ordu ve güvenlik güçleri yeni yönetimin emri altında, bunlar düzeni sağlayamazlar. Ben Kırgızistan'ın devlet başkanı olarak, şu anda ülkedeki duruma etki etmek için her türlü imkandan yoksunum. Dün yaşanan trajik olaylarda benim hatam varsa sorumluluktan kaçmayacağım. Devlet Başkanı dokunulmazlığına saklanmayacağım" dedi.Bakiyev, Kırgızistan'ın bir insani felaketin eşiğinde olduğunu belirterek, uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.Bakiyev, "Uluslararası toplumu özellikle Kırgızistan'daki kritik duruma dikkat etmeye çağırıyorum. Kırgızistan bir insani felaketin eşiğinde" dedi.Bişkek'teki olayların ardından kenti terk eden Bakiyev, Rus radyosu Moskova'nın Yankısı'na verdiği demeçte de ülkenin güneyinde olduğunu ve buradan ayrılmaya niyeti bulunmadığını söyledi.Bu arada, Calalabad eyaletine geçici hükümet tarafından atanan vali, Bakiyev'in burada olmadığını belirterek, devrik devlet başkanının nerede olduğunu bilmediklerini kaydetti.Kırgızistan'da Bakiyev rejiminin sonunu getiren isyanda, 60 yaşındaki kadın lider Roza Otunbayeva var.Dışişleri bakanlığının yanı sıra, ülkesinin Washington ve Londra büyükelçiliği görevlerinde de bulunan 60 yaşındaki kadın siyasetçi, aynı zamanda 5 yıl önce devlet başkanı Akayev'in devrildiği lale devriminde de önemli rol oynamıştı.Kırgızistan Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev'e meydan okuyan Otunbayeva, yönetimi ele geçirip, meclisi feshedip, geçici hükümeti kurdu, başkanlık yetkileriyle hükümet görevlerini üstlendi.slında Bakiyev, 5 yıl önce iktidara geldiğinde Otubayeva'yı dışişleri bakanlığına getirmek istemişti. Ama, Otunbayeva meclisten onay alamamıştı.Bir süre sonra Bakiyev'le yollarını ayıran siyasetçi, bir süre sonra muhalefete katıldı, Sosyal Demokrat Parti'den meclise girdi.Bakiyev'in selefi Askar Akayev'in devrilmesinde de önemli rol oynamıştı Roza Otunbayeva.Kendisini dışişleri bakanlığı koltuğuna oturtan Akayev'le de ters düştü kısa süre içinde. Akayev'i, monarşi hanedanlığı kurmaya çalışmakla suçladı, Lale Devrimi'nin mimarlarından biri oldu.Moskova Üniversitesi'nde felsefe eğitimi gören 60 yaşındaki siyasetçi, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanması sonrasında ülkesinin Washington ve Londra büyükelçiliğini yürüten ilk isimdi aynı zamanda.