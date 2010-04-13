T24 LogoT24 Logo
Dünya

Devrik Devlet Başkanı Bakiyev'in dokunulmazlığını kaldırdı

13 Nisan 2010 12:56

Kırgızistan'da geçici hükümet, Devrik Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev'in dokunulmazlığını kaldırdı.
    
Geçici hükümetin Başsavcısı Azimbek Beknazarov, "Kendisinin (Bakiyev'in) dokunulmazlığını kaldırdık. Gönüllü olarak ortaya çıkıp (resmen istifa etmesini) bekliyoruz. Ama o taraftarlarını Celalabad'da yürütmeye devam ediyor" dedi.
    
Beknazarov, "Eski Devlet Başkanına karşı bir ceza soruşturması açtık. Eğer bugün yürüyüşten sonra ortaya çıkmazsa kendisini tutuklamak için operasyon yapacağız" diye konuştu.
    
Binlerce Bakiyev taraftarı bugün erken saatlerde Celalabad kentinde düzenlenen bir gösteride bir araya gelmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24