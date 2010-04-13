Devrik Devlet Başkanı Bakiyev'in dokunulmazlığını kaldırdı

Kırgızistan'da geçici hükümet, Devrik Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev'in dokunulmazlığını kaldırdı.



Geçici hükümetin Başsavcısı Azimbek Beknazarov, "Kendisinin (Bakiyev'in) dokunulmazlığını kaldırdık. Gönüllü olarak ortaya çıkıp (resmen istifa etmesini) bekliyoruz. Ama o taraftarlarını Celalabad'da yürütmeye devam ediyor" dedi.



Beknazarov, "Eski Devlet Başkanına karşı bir ceza soruşturması açtık. Eğer bugün yürüyüşten sonra ortaya çıkmazsa kendisini tutuklamak için operasyon yapacağız" diye konuştu.



Binlerce Bakiyev taraftarı bugün erken saatlerde Celalabad kentinde düzenlenen bir gösteride bir araya gelmişti.