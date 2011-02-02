-DEVREK'TE ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ DEVREK (A.A) - 02.02.2011 - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yolcu otobüsünün dereye yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, yaralı sayısının 35 olduğu bildirildi. İstanbul'dan Bartın'a giden Mustafa Alşanlı (35) yönetimindeki 34 EEY 37 plakalı dereye yuvarlanan yolcu otobüsünün altından ve dereden kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısı 7'ye yükseldi. Bu arada, otobüsün altından çıkarılan bir yaralı daha Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrek Kaymakamı Hüseyin Öner, yolcu otobüsünün dereye yuvarlanması sonucu 1'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ''Otobüsün altından çıkarılan kişiyle yaralı sayımız 35'e yükseldi. Bazı cesetler, aracın altında ve derede bulundu. Cesetler, Devrek Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı, kimliklerinin belirlenmesine çalışılıyor. Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı'' dedi.