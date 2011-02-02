-DEVREK'TE ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ DEVREK (A.A) - 02.02.2011 - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, yolcu otobüsünün dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aracın altından 3 yolcunun daha cesedi çıkarıldı. İstanbul'dan Bartın'a giden Mustafa Alşanlı (35) yönetimindeki 34 EEY 37 plakalı dereye yuvarlanan yolcu otobüsünün altından, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişinin daha cesedi çıkarıldı. Kaza yerine getirilen vinçle otobüsü kaldırma çalışmalarını yürüten ekipler, aracın altında başka yaralı veya cesetlerin olabileceğini belirttiler. Sabah saatlerinde Dorukhan Tüneli mevkisinde, Mustafa Alşanlı yönetimindeki 34 EEY 37 plakalı yolcu otobüsünün dereye yuvarlanması sonucu 3 yaşındaki Feyza Bilge Türkyılmaz yaşamını yitirmiş, kazada yaralanan yolculardan 34'ü Devrek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.